Abre e fecha: Natal é de descanso e lojas fechadas na Capital

É comemorado nesta quarta-feira (25) o Natal, data esperada e de extrema significância para muitos, e em respeito a isso, diversos estabelecimentos em Campo Grande não abrirão as portas e alguns serviços param por completo, enquanto outros funcionam com horário especial.

Confira o abre e fecha para este Natal:

Shopping Campo Grande - Somente as áreas de lazer e alimentação poderão abrir;

Shopping Pátio Central - Fechado no Natal;

Shopping Norte Sul Plaza - Somente a praça de alimentação e as lojas de lazer ficarão abertas das 11h às 21h;

Shopping Bosque dos Ipês - Aberto das 11h às 21h somente os setores de alimentação e lazer;

Supermercados - Muitos fecham no dia 25;

Comércio - Muitos devem estar fechados;

Mercadão - Fechado;

Camelódromo - Fechado;

Bioparque Pantanal - Fechado;

Parque das Nações Indígenas - Funciona com horário especial, abrindo às 6h e fechando às 18h;

Unidades de Saúde - Funcionam apenas as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRSs (Centros Regionais de Saúde);

Casa da Saúde - Fechada;

Coleta de lixo - Não será feita;

Bancos - Serviços de caixa eletrônico e Pix funcionam normalmente, enquanto compensações bancárias, incluindo a TED, não funcionam no Natal;

Correios - Todas as agências estão fechadas;

Delegacias - Nos dois dias abrem apenas as plantonistas - Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e Centro, 4ª DP (delegacia de polícia) e Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

