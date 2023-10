Confira o que abre e fecha nesta semana do 'Saco Cheio'

Dois feriados deixam esta semana com poucos dias úteis, a Criação do Estado de Mato Grosso do Sul comemorada na quarta-feira (11) e do dia de Nossa Senhora Aparecida (12).

A prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado terão ponto facultativo na sexta-feira (13), estendendo a folga do funcionalismo público na semana do saco cheio. O expediente será normalizado na segunda-feira, dia 16 de outubro.

A 'folga' não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população como os centros regionais 24 horas e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), que funcionarão normalmente.



O serviço de limpeza da cidade e coleta de lixo domiciliar também será mantido neste período.



Confira o que abre e fecha na Capital

Shoppings

Norte Sul - Funcionamento normal nos dias 11 e 12 de outubro das 10h às 22h para todas as lojas, praça de alimentação e lazer

Shopping Campo Grande - Horário de funcionamento normal, das 10 às 22h.

Bosque dos Ipês – Mantém o funcionamento das 10h às 22h durante o feriado

Pátio Central – Atendimento das 9h às 16h nos feriados



Comércio

O comércio de Campo Grande pode funcionar normalmente nos feriados de 11 e 12 de outubro, conforme estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o Sindivarejo Campo Grande e o Sindicato dos Empregados no Comércio.

Os empresários que irão abrir seus empreendimentos precisam compensar o empregado pelo dia trabalhado com uma folga, a ser concedida preferencialmente na semana seguinte e no intervalo máximo de 15 dias e um abono no valor de 7% do valor do piso salarial, que será pago até o final do expediente, além da remuneração de eventuais despesas com refeição.

O horário de atendimento ao público é definido por cada estabelecimento, no entanto o horário de trabalho com exceção dos estabelecimentos localizados nos shoppings, deverá ser das 9h às 18h.



Casa da Saúde



A Casa da Saúde não terá atendimento ao público na quarta (11), quinta (12) e sexta-feira (13). Desta forma, funcionará com horário de atendimento especial nesta segunda (9) e terça-feira (10).

Para renovação das solicitações e dispensação de medicamentos o horário de atendimento, com distribuição de senhas, será das 7 horas às 18 horas. Para atendimento de protocolo (primeiro cadastro) as senhas serão distribuídas das 7 horas às 15 horas.

Mercados

De acordo com a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados, os estabelecimentos de Campo Grande poderão funcionar normalmente nos feriados dos dias 11 (divisão do Estado) e 12 (Dia de Nossa Senhora Aparecida) de outubro.

Bancos



Nos dias 11 e 12 de outubro, os bancos não abrirão em Mato Grosso do Sul por conta dos feriados. As datas constam no calendário de feriados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

As agências bancárias estarão fechadas. Assim, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) orienta os clientes a utilizarem os canais digitais, como sites e aplicativos dos bancos para realizarem transferências e pagamentos neste dia.



Funtrab

Assim como as demais insituições estaduais, a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul não abrirá na quarta-feira (11), quinta-feira (12) e sexta-feira (13), retomando o atendimento ao público na próxima segunda-feira (16).



Transporte Coletivo

No dia 11 as frotas irão operar com plano de sábado. No dia 12, feriado nacional, os ônibus rodam no plano de domingos e feriados.



Hemosul

Hemorrede do Estado do Mato Grosso do Sul estará fechada para doação nos dias 11 e 12, sendo que o Hemosul na Av. Fernado Corrêa 1.304 abre na sexta-feira (13) para doação das 7h às 12h, seguindo o mesmo horário no sábado.



Já a doação de sangue na Santa Casa vai até amanhã e fecha nos dias 11, 12 e 13, sendo que na sexta funciona apenas o banco de sangue.

Detran

Não haverá atendimento ao público nas agências de todo Estado na quarta-feira (11), quinta (12) e sexta-feira no Departamento De Trânsito Do Mato Grosso Do Sul (Detran) e em suas unidades nos shoppings da Capital

No entanto, o aplicativo do Detran-MS reúne 95% dos serviços do departamento e podem ser acessados pela população.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.







Deixe seu Comentário

Leia Também