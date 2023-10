Dia de Finados - Comércio não abrirá na quinta-feira; confira o que abre e fecha

A prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado terão ponto facultativo na sexta-feira (3), além do feriado nacional do Dia dos Finados na quinta-feira (2). Nas autarquias, secretarias e serviços públicos, o expediente será normalizado na segunda-feira (6/10).

A 'folga' não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população como os centros regionais 24 horas e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), que funcionarão normalmente.

O serviço de limpeza da cidade e coleta de lixo domiciliar também será mantido neste período.





Confira o que abre e fecha na Capital

Shoppings



Norte Sul - Funcionamento das 11h às 22h somente praça de alimentação e lazer (lojas fechadas)

Shopping Campo Grande - No dia 2 de novembro, o Shopping manterá sua estrutura disponível, das 10 às 22 horas, para lazer, praça de alimentação e para as lojas que desejam operar.

Bosque dos Ipês – Mantém o funcionamento das 11h às 21h para o cinema, praça de alimentação e lazer. Serviços como academia, salão de beleza, Fácil e lojas não abrem.

Pátio Central – Não atenderá dia 2. O funcionamento retorna na sexta-feira (3).



Comércio

Conforme nota da Câmara de Dirigentes Logistas (CDL-CG), no feriado do Dia de Finados, próxima quinta-feira (2), o comércio de Campo Grande não abrirá as portas. A decisão cumpre Lei Municipal complementar nº 81/2006. Esta é uma das cinco datas que o comércio não pode abrir as portas por força de Lei, ressalvado os serviços essenciais.



Casa da Saúde

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) informa que a Casa da Saúde não terá atendimento ao público na quinta-feira (2) e sexta-feira (3) devido ao feriado nacional do Dia de Finados e ponto facultativo. Assim, a secretaria orienta a população a fazer a retirada de medicamento até a próxima quarta-feira (2). O ponto facultativo e feriado foram estabelecidos pelo Governo do Estado e Prefeitura por meio de decreto

Mercados

Por serem considerados essenciais, os supermercados poderão abrir normalmente, seguindo as regras da Convenção Coletiva de Trabalho.

Bancos

De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as agências ficarão fechadas na quinta-feira (2) e retornam atendimento na sexta-feira (3). Sábado (4) e domingo (5) as agências ficam fechadas, como ocorre normalmente. As áreas de autoatendimento permanecem abertas durante o horário de atendimento.



Contas com vencimento em 2 de novembro poderão ser pagas no dia seguinte (3). Os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais.

Hemosul

O Hemosul Coordenador, localizado na Av. Fernando Correa da Costa 1.304, não terá atendimento na quinta-feira (2), e na sexta-feira (3) abre das 7h às 12h e no sábado (4), das 7h às 17h.



Funtrab

Assim como as demais instituições estaduais, a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul não abrirá na quinta-feira (2), e sexta-feira (3), retomando o atendimento ao público na próxima segunda-feira (6).



Bioparque

O Bioparque Pantanal abre para visitação de terça a sábado das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30. Já no feriado, o local recebe os visitantes das 8h30 às 14h30, sendo que o último horário de entrada é às 13h30. As visitas devem ser previamente agendada s e a entrada é gratuita

Detran

Não haverá atendimento ao público nas agências de todo Estado na quinta-feira (2), sexta (3) no Departamento De Trânsito Do Mato Grosso Do Sul (Detran) e em suas unidades nos shoppings da Capital

No entanto, o aplicativo do Detran-MS reúne 95% dos serviços do departamento e podem ser acessados pela população.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também