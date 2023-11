'Acabou com tudo', famílias do Mandela pedem ajuda após incêndio destruir barracos

Depois do incêndio de grandes proporções que tomou conta e destruiu a Comunidade do Mandela, localizado na região norte de Campo Grande durante o final da manhã desta quinta-feira (16), algumas pessoas estão se mobilizando para receber e entregar doações, tentando ajudar os moradores.

Mais de 180 barracos foram destruídos pelo fogo. Por já ter um projeto que ajuda mães e crianças dentro da comunidade, o Centro Espírita Fé Amor e Caridade está começando a organizar o recebimento das doações.

Uma das moradoras do local há oito anos e ajudada pelo projeto do Centro Espírita, identificada como Cynthia Souza Araujo, ficará responsável por receber e fazer o repasse das doações. Ao JD1, ela contou que mesmo quem conseguiu salvar alguns dos poucos objetos das moradias acabaram sendo roubados.

“Tudo que vier será muito bem-vindo. Porque pouco que tinham, o fogo tomou conta. Acabou com tudo. Alguns moradores conseguiram salvar algumas coisas, mas colocaram nas ruas e pessoas de má fé acabaram levando os objetos”, disse

Nada de especifico está sendo solicitado pelos moradores. Roupas, alimentos, material escolar para as crianças, móveis e eletrodomésticos poderão ser doados. “É como eu disse, tudo que vier é muito bem-vindo. Aqui temos famílias, mães, crianças e gestantes que acabaram de perder tudo. Quem puder ajudar nem que seja com um prato de comida, porque eles não têm nem o que comer, também estamos recebendo”, finalizou.

A moradia de Cynthia fica nos fundos da comunidade e não chegou a ser atingida pelas chamas. Pode e quer ajudar as famílias da comunidade? Basta entrar em contato com a Cynthia através do número (67) 9 8184-5720.

Suporte da prefeitura – Para tentar minimizar os danos causados aos moradores do Mandela, a prefeitura de Campo Grande emitiu um comunicado informando que a Agência Municipal de Habitação está realizada inscrições para que os moradores tenham acesso ao programa de aluguel social.

Além disso, de acordo com a nota, os moradores poderão buscar ajuda e orientação diretamente no CRAS Estrela do Sul. O local ficará responsável pela distribuição de água, colchões e cestas básicas.

