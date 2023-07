Academia ao ar livre da Vila Nogueira é inaugurada

Como forma de promover qualidade de vida através da prática de atividades físicas, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funesp (Fundação Municipal de Esporte), inaugurou a academia ao ar livre da Vila Nogueira nessa quinta-feira (27).

Essa é a 16ª academia entregue pela administração municipal em 2023, beneficiando bairros comunidades, como o Jardim das Hortênsias, Vila Piratininga, Aero Rancho, Jardim Panamá, Chácara das Mansões, Vila Fernanda, São Caetanao, Portal da Lagoa, Alves Pereira e Cohafama.

Intergeracional e inclusiva, a academia é equipada com aparelhos para atender crianças, adultos, idosos e pessoas com deficiência. São 2 equipamentos para pessoas com deficiência, 5 para crianças e mais 5 para adultos e idosos, assim toda a família pode participar.

A implantação faz parte do MovimentaCG e tem o objetivo de ampliar o acesso ao esporte e lazer aos cidadãos com a oferta de atividades físicas e esportivas que contribuam no desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer, valorizando a cultura local e oferecendo atividades que atendam às necessidades das comunidades, a partir de experiências que incentivem um estilo de vida ativo, contribuindo para o desenvolvimento humano e sustentável.

“Uma maravilha. Aqui neste espaço era só mato, esperávamos há muito tempo por essa academia. Íamos longe, em outro bairro para praticar os exercícios, aqui fazemos a caminhada e utilizamos os aparelhos pertinho de casa”, disse a doméstica Marli Gomes Pereira, moradora da Vila há 44 anos.

O presidente da Associação de Moradores da Vila Nogueira, Jorge Martins, destacou a importância da implantação da academia. “A comunidade está muito feliz com a entrega. Muitos anos de espera, várias administrações e nenhuma nos atendeu. Agora podemos desfrutar, vai contribuir muito, principalmente como estímulo para que as pessoas de mais idade se exercitem”.

Além da instalação da academia ao ar livre, o campo de futebol da praça também recebeu uma atenção especial. No entorno do gramado, as antigas lâmpadas comuns deram lugar a novos e modernos refletores em LED. Ao todo, 16 lâmpadas de 180w foram instaladas, proporcionando aos moradores usufruir do espaço a qualquer hora do dia.

Francisco Teixeira

O diretor de esportes da Associação de Moradores da Vila Nogueira, Francisco Teixeira, o Pelé, como é conhecido, conta emocionado que a praça já se tornou ponto de encontro para rever os amigos e curtir o fim de tarde em família.

“Quando mudei para cá tinha apenas cinco casas. Acompanhei a evolução da vila bem de perto. Estamos vivendo algo que era impensável, para alguns, parecia ser muito distante da nossa realidade, mas, batemos na porta, pedimos e fomos atendidos”.

Cecília de Oliveira

A novidade também foi comemorada por Cecília de Oliveira, de 38 anos, que aos sábados se reúne com um grupo de moradores mais antigos para jogar futebol na praça do bairro. Ela conta que, além de poderem estender o horário do futebol, os filhos estão aproveitando bastante os novos equipamentos instalados.

“Conquistas como essa nos enchem de alegria. Ver nossos filhos, que estão de férias, brincando num parquinho estruturado, na porta de casa, não tem preço. Esperamos por trinta anos para ver uma coisa como essa”, relembrou.

#Movimenta CG

A implantação da academia tem o objetivo de estimular a prática de atividades físicas na população adulta e idosa, promovendo a melhoria da qualidade de vida do idoso resultando a melhora das Atividades de Vida Diária – AVD´s que contribuem também para o nível de independência e pode afetar diretamente a autoestima. Este conjunto de efeitos melhora sua imagem corporal, diminuir estresse, e melhora a socialização.

O movimenta Campo Grande conta com 90 locais de atendimentos, nas sete regiões urbanas e dois distritos, com mais de 12.200 mil pessoas inscritas e 70 mil atendimentos por mês. No programa são realizadas mais de 46 oficinas de esporte e lazer. São mais de 150 agentes sociais realizando atendimento para a população.

