Academia ao ar livre é inaugurada no bairro Serradinho. O local, está preparado para receber crianças, adultos e pessoas com deficiência, conta com 12 equipamentos e fica na Rua Delmiro Gouveia, próximo a UBS Serradinho, em Campo Grande.

Na praça tem 2 equipamentos para pessoas com deficiência, 5 para crianças e mais 5 para adultos e idosos, assim toda a família pode participar.

Além disso, a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) fez desde 2017 a manutenção em outras 21 academias que estavam abandonadas em parques e praças da Capital.

