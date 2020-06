Academias poderão dobrar a capacidade de lotação na capital

A Prefeitura de Campo Grande autoriza a partir do dia 22 de junho, as academias e profissionais de Educação Física, a dobrar o limite de lotação da capacidade de seus recintos, de 30% para 60%, com atendimentos agendados de forma a evitar a aglomeração.

A medida foi publicada na edição desta terça-feira (16) do Diário Oficial de Campo Grande ( Diogrande ).

De acordo com o prefeito Marquinhos Trad, a decisão se deve ao cumprimento dos regramentos estipulados pelos estabelecimentos. “Desde o início da reabertura, nós não tivemos nenhuma reclamação, com relação as academias. Isso se deve a consciência dos professores e donos de estabelecimentos, que cumpriram todas as regras estipuladas pela Saúde do município. Portanto, hoje vocês terão esse benefício”, afirmou.

Mesmo com a alteração, continuam valendo as regras do Decreto n. 14.256, de 17 de abril de 2020, onde estabelecem que os exercícios sejam realizados na maior distância possível entre os alunos. Os professores terão de orientá-los a manter distância mínima de 5 metros entre os praticantes, com uma área de 20m² para cada um, no caso de atividade de corrida, os praticantes devem manter uma distância mínima de 10 metros.

As recomendações relacionadas a higienização da academia e aparelhos, como uso de máscaras e luvas por parte dos professores, aferição da temperatura corporal do praticante e revisão do modelo dos bebedouros, continuam valendo.

Antes e no final do treino é obrigatório, disponibilizar álcool em gel 70% e toalha descartável, para as higienizações.

