Acamado, homem relata falta de insumos de saúde fornecidos pelo Município

Debilitado e com dificuldades de conseguir insumos essenciais em seu tratamento na Capital, Antônio Carlos da Silva Filho, de 43 anos, morador do Jardim Itália, relatou que há quase 1 ano precisa arcar com os altos custos de medicamentos e materiais.

Antônio está na cadeira de rodas há 17 anos, depois que levou um tiro durante um roubo na Capital. Por isso ele também convive com uma escara nas costas e usa sonda, além disso, mora com a mãe idosa e que também possui debilidades, mas desde setembro de 2024, vê dificuldades de obter os itens necessários que são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nos posto da Capital.

Desde setembro, a quantidade de insumos disponíveis na divisão de almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), vem diminuindo, e Antônio que todo mês se desloca até a UBSF Aero Itália, no Jardim Aeroporto tem acesso a menos da metade do que precisa.

Antônio é beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (LOAS) que ajuda na compra de medicamentos, e pagamento de contas básicas como água e luz, mas com a falta de insumos da rede municipal. "O dinheiro vem sendo usado para cobrir os gastos com esses materiais, e deixando minha família em necessidade", contou o morador.



“Já tem três dias que eu e minha mãe não almoçamos e nem jantamos. Sá comemos bolacha de água e sal, mas já acabou também”.

Por isso além de respostas do Poder Público, a família também pede ajuda através de doações. Para mais informações, entre em contato com (67) 9112-6841 ou valores na chave PIX 67 974 00 81 52 (Agibank).

O JD1 Notícias tentou entrar em contato com a Sesau, buscando informações sobre quando os insumos devem ser regularizados, e foi informado que a pasta acompanha o abastecimento "de perto" e faz a reposição no menor tempo possível. "Por se tratar de diversos itens, podem ocorrer faltas pontuais devido à alta demanda, entraves na entrega por parte dos fornecedores ou indisponibilidade de matéria-prima, entre outros. A Prefeitura busca continuamente prestar um atendimento de qualidade para que a população continue utilizando os serviços de saúde com tranquilidade, pois trabalha com dedicação para atender todas as necessidades. As solicitações e dúvidas dos pacientes devem ser registradas por meio da Ouvidoria da Saúde (0800 314 9955 ou 3314-9955), canal oficial e mais eficaz para acompanhamento e retorno direto da equipe técnica responsável".







Matéria editada às 9h53 para acréscimo da resposta da Sesau.

