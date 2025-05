Ação auxiliará a população com a declaração do Imposto de Renda neste sábado

Para os interessados que ainda não fizeram a declaração do Imposto do Renda 2024 e pretendem regularizar a situação, uma ação será realizada neste sábado (24), no Pátio Central Shopping, em parceria com a Unigran Capital.

O atendimento será das das 8h às 19h destinado a contribuintes com até R$ 50 mil em rendimentos e contará com orientação de estudantes e professores de Ciências Contábeis.

O atendimento será na Praça de Eventos do shopping, sem necessidade de agendamento.

