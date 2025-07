Ação Cidadania atendeu mais de 11 mil pessoas nas Moreninhas

A 'Ação Cidadania #TodosPorElas' que aconteceu neste sábado (19), atendeu mais de 11 mil pessoas no Parque Jacques da Luz, na região das Moreninhas, em Campo Grande.

Inicialmente, a organização esperava atender um público de até 5 mil pessoas ao longo do dia, como havia sido divulgado ao longo dos últimos dias.

Os atendimentos foram realizados por cerca de 90 instituições públicas e privadas, lideranças comunitárias e organizações da sociedade civil, em um esforço conjunto para promover dignidade, inclusão e cidadania, especialmente às mulheres.

A população teve acesso gratuito a serviços nas áreas de saúde, justiça, educação, cidadania, assistência social e segurança pública, além de atividades culturais, oficinas, rodas de conversa e orientação profissional.

O evento foi realizado pelo Sistema Fiems, com parceria da TV Morena, Assembleia Legislativa, Poder Judiciário - Tribunal de Justiça e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

