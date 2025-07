'Ação Cidadania #TodosPorElas' acontece hoje com grande estrutura nas Moreninhas

Acontece neste sábado (19), das 8h às 17h, a "Ação Cidadania #TodosPorElas", organizado por várias entidades e com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, no Parque Jacques da Luz, na região das Moreninha, em Campo Grande.

A iniciativa promete ser a maior ação de cidadania do Estado, reunindo uma extensa rede de instituições públicas, privadas e da sociedade civil, com foco no enfrentamento à violência de gênero e na ampliação do acesso a direitos.

A população terá acesso gratuito a serviços nas áreas de saúde, justiça, educação, cidadania, assistência social e segurança pública, além de atividades culturais, oficinas, rodas de conversa e orientação profissional.

Conforme a organização, a expectativa é de atender 5 mil pessoas ao longo do dia. Coordenadora do evento, Vanessa Faria, reforça que são mais de 70 instituições prestando serviços na área de saúde, educação, cidadania, justiça.

A Ação Cidadania é uma realização do Sistema Fiems, em parceria com o Governo do Estado de MS, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e TV Morena. A proposta une duas grandes iniciativas: o programa Ação Cidadania, que desde 2013 já percorreu 21 municípios com mais de 240 mil atendimentos, e a campanha #TodosPorElas, idealizada pela desembargadora Jaceguara Dantas, do TJMS, para fortalecer a rede de proteção e ampliar o acesso a direitos para mulheres em situação de vulnerabilidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também