Ação da Prefeitura alerta motociclistas sobre prudência no trânsito

Nesta quinta-feira (27), em comemoração ao Dia do Motociclista, a Prefeitura Municipal de Campo Grande em parceria com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) realizou uma ação de abordagem educativa na Avenida Ernesto Geisel, com o objetivo de alertar sobre a importância de manter a velocidade adequada na via, utilizar os equipamentos de segurança necessários e não pilotar utilizando celular.

Conforme o Ministério da Infraestrutura, Campo Grande conta com 184 mil pilotos em circulação, ocupando então, oitavo lugar em cidade com maior número de motociclistas.

Para o gerente de Fiscalização para o Trânsito, Carlos Guarini, ação foi importante para conscientizar os motociclistas. “Precisamos influenciá-los a pilotarem com prudência porque eles são a parte mais vulnerável comparado ao veículo de 4 rodas”, argumentou.

Em julho deste ano, de 38 vítimas fatais de acidentes de trânsito, 24 envolveram motociclistas. “Diferente de um veículo que tem toda uma estrutura que te protege, em cima da moto o corpo é quem sofre o impacto, caso haja acidente”, acrescentou Guarini.

Além dos motoentregadores e motociclistas que utilizam o veículo para trabalhar, há os que são amantes das motos pela sensação de liberdade que ela traz, como é o caso do grupo chamado Ministério dos Motociclistas Adventistas (MMA) que, em parceria com a Prefeitura, também esteve na ação para abordar sobre a importância de seguir as regras de trânsito.

