Ação de Shopping da Capital beneficia mais de 200 crianças com 5 toneladas de alimentos

O Shopping Campo Grande, em parceria com o Sesc Mesa Brasil, entregou cerca de 5 toneladas de alimentos não perecíveis à AMATI (Associação de Mães Trabalhando a Inclusão), que atende quase 230 crianças em situação de vulnerabilidade, resultado das arrecadações realizadas durante a campanha “Compre, Doe e Ganhe” de 2025.

Segundo Victor Araújo, gerente de marketing do Shopping, a iniciativa vai além do comércio. “Essa entrega de alimentos à Amati representa o cuidado com pessoas, com famílias e com histórias que merecem atenção, respeito e oportunidades”.

O programa Sesc Mesa Brasil atua como banco de alimentos, garantindo que as doações cheguem às instituições parceiras. Adriane Zadi, gerente do Mesa Brasil, reforça: “O Shopping Campo Grande acredita neste trabalho do Sesc e nos apoia nessa missão tão importante”.

A AMATI atende 196 crianças de 4 meses a 5 anos e 30 crianças de 6 a 15 anos, muitas das quais dependem da instituição para alimentação diária, explica Sara Souza, presidente da entidade. “Para todas as outras demandas, dependemos da ajuda dos pais dos nossos alunos e da comunidade. Um pacote de arroz para nós faz toda a diferença”.

A campanha já beneficiou mais de 320 mil pessoas por meio do programa Mesa Brasil, que atualmente atende mais de 130 instituições em Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também