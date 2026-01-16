Ação de Shopping da Capital beneficia mais de 200 crianças com 5 toneladas de alimentos

O Shopping Campo Grande, em parceria com o Sesc Mesa Brasil, entregou cerca de 5 toneladas de alimentos não perecíveis à AMATI (Associação de Mães Trabalhando a Inclusão), que atende quase 230 crianças em situação de vulnerabilidade, resultado das arrecadações realizadas durante a campanha “Compre, Doe e Ganhe” de 2025.
Segundo Victor Araújo, gerente de marketing do Shopping, a iniciativa vai além do comércio. “Essa entrega de alimentos à Amati representa o cuidado com pessoas, com famílias e com histórias que merecem atenção, respeito e oportunidades”.
O programa Sesc Mesa Brasil atua como banco de alimentos, garantindo que as doações cheguem às instituições parceiras. Adriane Zadi, gerente do Mesa Brasil, reforça: “O Shopping Campo Grande acredita neste trabalho do Sesc e nos apoia nessa missão tão importante”.
A AMATI atende 196 crianças de 4 meses a 5 anos e 30 crianças de 6 a 15 anos, muitas das quais dependem da instituição para alimentação diária, explica Sara Souza, presidente da entidade. “Para todas as outras demandas, dependemos da ajuda dos pais dos nossos alunos e da comunidade. Um pacote de arroz para nós faz toda a diferença”.
A campanha já beneficiou mais de 320 mil pessoas por meio do programa Mesa Brasil, que atualmente atende mais de 130 instituições em Mato Grosso do Sul.