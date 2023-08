Ação do Procon-MS orienta clientes e vendedores para o Dia dos Pais

O Procon-MS realiza, nesta quinta-feira (10), mais uma ação com intuito de orientar clientes e vendedores nessa época de Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo (13).

Durante a manhã, a partir das 9h, os servidores atendem a população nos bairros Coophavila II e Tarumã. Já no período da tarde, a partir das 14h, a ação ocorre nos bairros União I e II, Oliveira I, II e III e Parque dos Girassóis.

De acordo com a secretária-executiva do Procon-MS, Nilza Yamasaki, a iniciativa permite tirar dúvidas sobre consumo consciente, acesso aos canais de orientação e defesa do consumidor, prevenção ao superendividamento, dentre outras.

Van do Procon na Rua estará posicionada durante toda a ação em pontos estratégicos dos bairros visitados.

Pela manhã, em frente ao Centro Comunitário da Coophavila II, localizado na Avenida Marinha, nº 725. Durante a tarde, a van ficará em frente ao Supermercado Pires na Rua Maria Luiza Moraes, nº 1032.

