Ação educativa e vacinação de combate a raiva acontece amanhã no Ayrton Sena

A Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ) realiza ação educativa de conscientização sobre a Raiva, em alusão ao Dia Mundial de Combate à doença nesta quinta-feira (28), no Parque Ayrton Sena.





A mobilização acontece, de 08h às 12h com o tem como tema: “Raiva: Todos por Um, Saúde Única para todos”. Ação terá exposição de material educativo, vacinação antirrábica de cães e gatos, entre outros serviços disponibilizados por instituições parceiras.



De acordo com a médica veterinária da CCZ, Maria Aparecida Conche Cunha, o objetivo é conscientizar a população quanto à transmissão da Raiva, como evitar a exposição e o que fazer se exposto. Ela lembra que a vacinação de cães e gatos é a maneira mais confiável, sustentável e de custo eficaz para prevenir a raiva nas pessoas.



“A Raiva é uma doença viral que é transmitida através da saliva ou tecidos do sistema nervoso de um mamífero infectado para outro mamífero, geralmente através de uma mordedura ou arranhadura, tendo uma das taxas mais altas de mortalidades de todas as doenças infecciosas. Uma vez que um indivíduo apresente os sintomas, considera-se ser 99,9% fatal. A forma mais eficaz de proteger os animais é através da vacinação, que é oferecida de maneira gratuíta”, diz.



Vacinação



Em 2023, a Campanha de Vacinação teve início no dia 05 de julho, com previsão de término para dezembro deste ano. “O que nos chama a atenção é que somente neste ano, foram registrados sete morcegos positivos para Raiva encontrados na zona urbana do Município. Vale lembrar que não há registro de morcegos hematófagos habitando a zona urbana de Campo Grande, o qual se limita apenas à zona rural do município”, destaca a veterinária.



Dos sete exemplares positivos deste ano, cinco pertenciam à família dos insetívoros (se alimentam de insetos) e dois dos frugívoros (se alimentam de frutas). “Portanto, tais espécies também podem se contaminar com o vírus da Raiva, pois vivem em colônias e, consequentemente, transmitir a doença acidentalmente a outro mamífero. O maior problema se encontra no fato de que se um cão ou gato não vacinado contra a Raiva entrar em contato com um morcego contaminado, pode ser realizada a transmissão do vírus do morcego ao animal e consequentemente ao homem. Daí a importância de manter cães e gatos vacinados contra a Raiva regularmente”, complementa.



Dia Mundial da Raiva



O dia 28 de setembro é lembrado como Dia Mundial de Combate à Raiva, em razão do aniversário da morte de Louis Pasteur, que desenvolveu a primeira vacina contra a raiva e lançou as bases para a prevenção da raiva como a conhecemos. A doença foi documentada pela primeira vez na Babilônia, de 2.300 aC.

