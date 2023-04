Ação leva acolhimento e cuidados de saúde aos moradores de rua na antiga rodoviária

Sarah Chaves, com informações da Assessoria

Diversas secretarias municipais, instituições públicas e privadas realizaram na quarta-feira (5) a ação de acolhimento com moradores de rua no entorno da antiga rodoviária, no bairro Amambaí.

A ação contou com o apoio de 20 profissionais entre técnicos de unidades de saúde, assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais e trabalhadores de Comunidades Terapêuticas. Agentes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) realizaram testes rápidos para detectar infecções como a Covid-19 ou as sexualmente transmissíveis com a HIV. Algumas pessoas foram encaminhadas para cuidados em Unidades Básicas de Saúde.

“Na verdade, nossas equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) estão aqui quase diariamente para oferecer apoio a essas pessoas que estão em situação de rua. É um trabalho silencioso, que precisa ser feito com muita cautela, por profissionais que acima de tudo, tenham não só profissionalismo como também a vocação. É um trabalho que precisa ser feito também com amor”, afirmou o secretário municipal de Assistência Social, José Mário.

Acadêmicos do Curso de Psicologia do Centro Universitário Unigran participaram da ação oferecendo apoio aos moradores de rua com orientações de como buscar ajuda para iniciar a recuperação e tratamento contra a adicção. Os Bombeiros também estavam à disposição como apoio caso houvesse a necessidade de resgastes envolvendo estruturas físicas. Cabelereiros voluntários também oferecem cortes de cabelo.

As equipes explicam sobre as atividades realizadas pelo Centro POP, localizado na Rua Joel Dibo, no Centro de Campo Grande. No local o usuário recebe todo atendimento necessário quanto a encaminhamentos para unidades de acolhimento, refeições, higiene pessoal, reinserção familiar e providências para a produção de documentos pessoais.

A Defensoria Pública da União também esteve presente nas ações de acolhimento.

No total, foram 30 pessoas em situação de rua abordadas na ação, duas delas aceitaram serem levadas para uma Comunidade Terapêutica para iniciar o tratamento contra a adicção. A ação é resultado do Programa de Ação Integrada e Continuada (PAIC) que atende moradores em situação de rua e usuárias abusivas de álcool e/ou outras drogas que querem abandonar a dependência. O PAIC foi sancionado pela prefeita Adriane Lopes (Patriota) em maio do ano passado.

