Ação levará oferta de empregos, vacinação e sorteios na Aldeia Água Bonita

A Aldeia Água Bonita, no bairro Tarsila do Amaral recebe neste sábado (23), a primeira edição do “Direitos Humanos em Ação”, voltado ao atendimento da comunidade indígena, realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU), pelo Núcleo de Atendimento Psicossocial e Jurídico (NAPJ).

O evento acontece a partir das 8h e segue até às 12h. A ação conta com mais de 300 atendimentos como atendimento odontológico, social, cadastramento e atualização do CadUnico, vacinação, vagas de empregos, emissão de documentos, corte de cabelo, sorteios, serviços da Justiça Itinerante e outros.

A previsão é que cerca de 500 famílias indígenas e mais 1.000 famílias da região participem da ação.Segundo a SDHU, o objetivo é levar serviços gratuitos à população indígena, numa parceria entre o poder público envolvendo diversas secretarias, a sociedade civil e empresas privadas, ofertando atendimento social, além de atrações culturais e brincadeiras para as crianças.

O atendimento será realizado através de entrega de senha.

