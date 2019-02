Ação solidária para doação de sangue será realizada na capital

Servidores de Fiscalização da prefeitura de Campo Grande realizarão uma ação solidária no dia 20 de fevereiro, quando promovem uma campanha de doação de sangue no Hemosul. A campanha “Sangue Solidário” visa o aumento do número de bolsas e tipagens sanguíneas dispostas no Hemosul.

A servidora Eliane Aparecida dos Santos explica que o objetivo da campanha é salvar vidas.

“Nós, da fiscalização do trânsito e demais fiscais da prefeitura, também temos a preocupação em promover ações que beneficiem a sociedade. Além dos fiscais, toda sociedade pode comparecer ao Hemosul e fazer a doação de sangue”, disse Eliane

É muito comum que nos dias próximos ao Carnaval, a exemplo do período de férias, os hemocentros brasileiros tenham uma baixa significativa no estoque de sangue. Um dos motivos do afastamento dos doadores é a quantidade de festas que acontecem nesses dias em todo o país.

Para manter os estoques abastecidos e garantir a assistência à população, o Ministério da Saúde incentiva a doação durante todo o ano, contudo, no período carnavalesco, é normal o aumento do pedido de doação de sangue por parte dos postos de coleta, muitas vezes devido ao aumento da ingestão de álcool, de acidentes de trânsito e da violência urbana.

Requisitos para doar

Cada candidato doador precisa responder, com veracidade, um questionário de avaliação antes de ser autorizado a fazer a sua doação de sangue. Para isso, é necessário apresentar documento pessoal com foto.

Após a doação, o voluntário recebe um lanche e as instruções que deve seguir após o procedimento.

Serviço

Campanha de "Sangue Solidário"

Data: 20 de fevereiro de 2019

Local: Hemosul

Endereço: Avenida Fernando Côrrea da Costa, 1304 - Campo Grande-MS, Telefone 67 3312-1500

