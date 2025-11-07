Menu
Aceita um Corolla? Leilão do Detran-MS conta com 121 veículos

Há também motocicletas com lance inicial de até R$ 4,5 mil

07 novembro 2025 - 11h11Luiz Vinicius
Corolla está com lance inicial de R$ 18 milCorolla está com lance inicial de R$ 18 mil   (Leiloeira via Detran-MS)

Desde quinta-feira, dia 6 de novembro, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) está com um leilão de veículos abertos em Mato Grosso do Sul, onde o público pode adquirir automóveis e motocicletas com lances iniciais abaixo dos valores de mercado.

O pregão disponibiliza 121 veículos aptos a circular, sendo 94 motocicletas e 27 automóveis. Os lances iniciais são competitivos: um Toyota Corolla GLI 1.8 (2015/2016, câmbio CVT) pode ser arrematado a partir de R$ 18.926,00. Outro destaque é a picape Fiat/Strada Freedom (2020/2020), com lance inicial de R$ 18.987,00.

Entre as duas rodas, a oferta também é vantajosa. Uma Honda/CG 160 Fan (2024), que tem valor de mercado próximo a R$ 17 mil na Tabela Fipe, está disponível com lance inicial de apenas R$ 4.519,00.

Além dos veículos para circulação, o leilão também inclui lotes de sucatas: são 47 lotes aproveitáveis, somando 78 motocicletas e 31 automóveis, destinados à retirada de peças. A sucata inservível, destinada exclusivamente ao setor siderúrgico e à reciclagem, tem pesagem estimada em 5.167,80 kg de material ferroso.

Os interessados têm até o dia 21 de novembro para registrar seus lances no portal oficial do evento: www.leiloffaleiloes.com.br.

