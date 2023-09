Acidente causa capotamento em cruzamento do Piratininga

Um acidente de trânsito, na manhã desta sexta-feira (22), travou o trânsito no cruzamento da rua do Hipódromo com a Avenida George Chaia, na região do bairro Piratininga, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas pela reportagem, apesar da dinâmica do acidente, mulher e uma criança, de 3 anos, conseguiram sair do veículo sem ferimentos graves e chegaram a recusar atendimento do Corpo de Bombeiro.

A informação inicial é que ela teria perdido o controle do veículo, mas o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar ainda deve estar presente no local para apurar as causas do acidente.

O trânsito ficou prejudicado para quem precisa acessar a rua do Hipódromo no sentido centro da cidade.

