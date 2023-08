Acidente deixa motorista ferida e trânsito lento na Via Park

A motorista de um Chevrolet Corsa, que não teve a identificação revelada, ficou ferida após provocar um acidente com uma caminhonete Volkswagen Amarok na Via Park, região do Vivenda do Bosque, na manhã desta quinta-feira (10), e prejudicou o trânsito.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, a caminhonete estava parada no semáforo e o condutor percebeu a aproximação da motorista em uma velocidade considerável, mas ao tentar sair para evitar a colisão, não houve tempo hábil.

A frente do carro de passeio ficou bastante danificada e a condutora recebeu atendimento médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), encaminhando a vítima para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino.

O motorista da Amarok retirou o veículo e estacionou próximo a uma conveniência para não prejudicar ainda mais o trânsito, que ficou lento na região.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve presente para apurar a ocorrência e registrar o fato.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também