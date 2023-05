Acidente entre carro e ônibus movimenta Aero Rancho; uma pessoa ficou ferida

Nas primeiras horas da manhã deste sábado (13), um acidente de trânsito envolvendo um ônibus e um veículo Chevrolet Prisma foi registrado no cruzamento das ruas Iemanjá com Russélia, na região do Aero Rancho, em Campo Grande. Uma vítima teria sido socorrida devido ao impacto e estilhaços do vidro que a atingiram.

Segundo informações recebidas pela reportagem, o ônibus seguia pela rua Russélia e não teria visto a entrada do veículo, que vinha pela Flor de Maio, quando houve a colisão entre eles.

O ônibus acabou atingindo a porta da motorista, que não teve a identificação revelada, que perdeu um tufo de cabelo, que ficou preso na porta do veículo com a força do impacto.

Além dos danos materiais para os dois veículos, a motorista precisou ser atendida por conta de alguns estilhaços que a atingiram no acidente. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) é quem prestou o socorro e a encaminhou para uma unidade de saúde.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado para dar prosseguimento a ocorrência.

