Acidente entre carros faz Fiorino capotar na Vila Palmira

A colisão envolvendo dois veículos de passeio, na manhã desta sexta-feira (9), no cruzamento entre as ruas Jerusalém e Guaratinga, na Vila Palmira, em Campo Grande, acarretou no capotamento de uma Fiat Fiorino, conduzido por uma mulher que não teve a identificação revelada.

Segundo informações repassadas por testemunhas, o segundo veículo envolvido é um Chevrolet Ônix, conduzido por um motorista, que seguia pela rua Guaratinga e teria avançado a preferencial do cruzamento com a Jerusalém, e atingido a lateral da Fiorino.

Com o impacto, a Fiorino capotou e parou sobre as quatro rodas. Por conta do acidente, a mulher precisou de atendimento médico do Corpo de Bombeiros, onde foi encaminhada para uma unidade de saúde para melhores avaliações clínicas.

Ainda conforme as informações, um terceiro veículo, que seria um Volkswagen Gol, também foi atingido no acidente, mas que resultou apenas em danos materiais.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também esteve pelo local coletando mais informações do acidente.

Deixe seu Comentário

Leia Também