Acordo para construção de novos presídios em MS é publicado

Publicação feita nesta sexta-feira (15) no Diário Oficial da União, oficializou o repasse de R$ 60 milhões por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública para o Governo de Mato Grosso do Sul, com o intuito da construção de quatro novos presídios no Estado.

O recurso é oriundo do Fundo Penitenciário Nacional e servirão para a construção de unidades prisionais de baixa complexidade, que custariam em torno de R$ 15 milhões.

O ministro Flávio Dino e o governador Eduardo Riedel assinaram o extrato em solenidade no dia 28 de agosto, quando houve a entrega também de armamentos e viaturas.

Dois dos quatro novos presídios serão em Campo Grande, enquanto no interior as cidades inicialmente escolhidas são Jardim e Nova Andradina, conforme o projeto apresentado. No dia da assinatura, Riedel agradeceu o investimento no Estado e afirmou que é de suma importância.

"Compromisso do Estado com segurança. Somos o 4° estado em segurança pública, fruto de um longo período de integração e capacitação. Aqui a gente tem um volume de população carcerária alta, então esse investimento é de suma importância". Para o Ministério da Justiça, o investimento é uma forma de "buscar o fortalecimento da infraestrutura de execução penal, ressocialização e segurança do Estado do Mato Grosso do Sul".

