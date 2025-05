Acusado de homicídio em 2014 vai a júri nesta sexta-feira na Capital

Leomar Campos Moraes, de 30 anos, é julgado nesta sexta-feira (30) pelo Tribunal do Júri, em Campo Grande, acusado de matar a tiros Renato Leal em 2014. O crime ocorreu na noite de 30 de agosto, por volta das 23h, na rua Caraíba, no bairro Jardim Canguru.

Conforme a acusação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Renato caminhava com a companheira quando foi surpreendido por Leomar, que chegou em uma motocicleta armado. Sem dizer nada, ele teria efetuado os disparos contra a vítima e fugido do local.

O MP aponta como possível motivo do crime desentendimentos anteriores entre acusado e vítima, supostamente ligados a um relacionamento amoroso envolvendo uma mulher que seria namorada de Leomar. A motivação é considerada torpe.

Inicialmente, também foi investigada a participação de Marcos Rodrigues dos Santos, mas ele foi impronunciado pela Justiça. Segundo o juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, os elementos do processo não comprovaram o envolvimento de Marcos, que negou participação no crime.

Durante o processo, Leomar alegou legítima defesa e pediu absolvição sumária. O pedido foi negado pelo magistrado, que entendeu não haver indícios de agressão injusta no momento do crime. "Os desentendimentos mencionados entre ambos foram anteriores ao evento criminoso", consta na decisão.

O julgamento está sendo presidido pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos. A decisão final será tomada pelos sete jurados do Conselho de Sentença. Caso seja condenado, caberá ao juiz fixar a pena. O resultado do júri deve ser divulgado ainda nesta sexta-feira.

