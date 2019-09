Adolescente depressivo desaparece na porta de escola na capital

Luiz Gustavo de Oliveira Moura, de 16 anos, desapareceu na porta da Escola Estadual Professor Henrique Cirilo Correa, na Vila Rica, na manhã dessa quarta-feira (11), em Campo Grande.

Segundo informações da mãe do garoto Andreia Aparecida Moura de Oliveira, de 39 anos , ela foi até a escola com ele, e enquanto ela estava na coordenação da unidade de ensino ele teria sumido.

Andreia conta que Luiz Gustavo sofre de depressão, e pode ter fugido. O garoto estava de castigo sem poder usar aparelho celular.

Luiz Gustavo estava de uniforme escolar, bermuda azul, chinelo e mochila na cor preta com detalhes verdes.

Quem souber do paradeiro ou tiver informações do Luiz Gustavo é só ligar no 190 ou para Andreia no 67999044675 ou pro pai do menino, Carlos, no 67996311058.

