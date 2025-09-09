Menu
Adote um 'aumigo': Subea realiza feira de adoção neste domingo

Ação contecerá na Praça da Bolívia, das 9h às 12h

09 setembro 2025 - 14h21Taynara Menezes
Feira de adoçãoFeira de adoção   (Foto: Reprodução)

Querendo adotar um 'aumigo'? A Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea) traz a oportunidade de levar um bichinho pra casa, neste domingo (14), durante mais uma edição da tradicional feira de adoção de pets.

Serão disponibilizados cerca de 20 animais adultos, entre cães e gatos,  todos resgatados de situações de maus-tratos. A ação acontecerá na Praça da Bolívia, das 9h às 12h.

Os animais passaram por avaliação veterinária, estão vermifugados, microchipados e vacinados no caso dos cães, com a vacina polivalente. A maioria já está castrada e, para os que ainda não foram, a Subea garante a castração gratuita.

Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. Durante a feira, a equipe da Subea estará à disposição para orientar os interessados e esclarecer dúvidas sobre os cuidados e a posse responsável dos animais.

Serviço:
Data: 14 de setembro (domingo)
Horário: 9h às 12h
Local: Praça da Bolívia (Rua das Garças, esquina com Rua Aníbal de Mendonça)

 

