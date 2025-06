Adriana Sato é homenageada com Comanda do Mérito da Comunidade Japonesa em MS

Em celebração aos 117 anos de imigração japonesa em um ano especial em que o Brasil festeja 130 anos de relações diplomáticas com o Japão, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), realizou ontem (25), a entrega da Comenda do Mérito da Comunidade Japonesa “Terra do Sol Nascente”. A médica do trabalho e gestora de indústria, Adriana Rossignoli Sato, foi uma das condecoradas em homenagem a trajetória iniciada pelos imigrantes.

Desde 2019, Adriana Sato tem um papel importante de liderança na empresa Semalo, onde se destaca como diretora de operações com foco em gestão e desenvolvimento de pessoas e processos de inovação. "Fiquei muito feliz com a homenagem que recebi, a Comenda do Mérito Terra do Sol Nascente. É um reconhecimento aos serviços prestados, em prol de toda a comunidade nipo-brasileira. Temos que sempre trabalhar para mantermos vivas as nossas tradições e também todos os ensinamentos de respeito, melhoria contínua, amizade e paz que a comunidade japonesa traz para o Brasil", disse a diretora de indústria.

A Comenda "Terra do Sol Nascente" foi instituída pela Resolução 06/2023, proposta pelo deputado Roberto Hashioka (União). A solenidade da noite também é alusiva ao Dia Estadual da Comunidade Japonesa, comemorada em 18 de junho. A data remete ao dia 18 de junho de 1908, quando os primeiros 781 imigrantes japoneses desembarcaram no porto de Santos.



O parlamentar destacou a relevância da comunidade japonesa em Mato Grosso do Sul e em Campo Grande. “Essas homenagens reconhecem uma trajetória iniciada em 1914, quando os primeiros imigrantes japoneses chegaram a Campo Grande. Desde então, essa presença se fortaleceu, fazendo de Mato Grosso do Sul o terceiro estado com a maior população japonesa e o segundo em número de okinawanos.”, discursou. “A todos os homenageados, deixo minha admiração, à comunidade japonesa o meu respeito e aos vieram antes de nós, minha eterna gratidão”, finalizou.



O cônsul geral do Japão em São Paulo, Shimizu Toru, deixou uma mensagem destacando o importante momento para o fortalecimento ainda maior das relações entre o Japão e o Brasil. “Com essa vibração de alegria e união, gostaria de parabenizar cada um dos homenageados da data de hoje, pessoas que vêm se dedicando em prol da sociedade ao longo de vários anos”, disse Shimizu Toru.



Na cerimônia foram homenageadas 29 pessoas e entidades. A noite de homenagens também foi celebrada com muitas cores, sons e movimentos com apresentações artísticas culturais e dança folclórica de Okinawa.

Confira a relação dos homenageados:



Indicados pelo deputado Roberto Hashioka

Adriana Rossignoli Sato

Andréa Miti Okamura Miyashita

Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Dourados

Cláudio Sussumu Oikawa

Elisa Higa Aguena

Fabio Akira Nomura

Glaucio Hashimoto

Hisao Goto

Ieda Maria Aiko Shirado Arakaki

Kenji Shibata

Lêda Toshi Ganiko

Maurício Yamakawa

Osvaldo Kohatsu (In memoriam)

Patricia Terumi Sakaue

Seisaburo Saruwatari

Shiro Tanigushi

Shizuko Sato



Indicado pelo deputado Gerson Claro

Rafael Gusmão Hamamoto



Indicados pelos deputado Renato Câmara

Massaaki Yamanari

Massuo Sacuno



Indicados pela deputada Gleice Jane

Elias Ishy De Mattos

Ligiane Cristina Motoki



Indicada pelo deputado Junior Mochi

Simone Oshiro



Indicados pela deputada Lia Nogueira

Mitico Alvi Saita Ito

Osorio Hitoshi Nishimura



Indicado pela deputada Mara Caseiro

Dr. Halisson Yoshinari



Indicado pelo deputado Neno Razuk

Dr Wilson Kioshi Matsumoto



Indicado pelo deputado Paulo Duarte

Waldir Oshiro



Indicada pelo deputado Professor Rinaldo

Mizue Suguimoto Sakai



