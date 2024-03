Adriane acompanha andamento da pavimentaÃ§Ã£o na regiÃ£o do Imbirussu

No bairro Nova Campo Grande, a pavimentação da Avenida Jamil Nahas ultrapassa o investimento de R$ 35,16 milhões com a drenagem de 10 quilômetros e 7,33 quilômetros de sete ruas e avenidas no bairro.



Ao acompanhar na manhã deste domingo (10) o andamento dos trabalhos de pavimentação na Avenida Jamil Nahas, a prefeita Adriane Lopes falou sobre medida que atende a população. "Aqui, estão chegando obras de drenagem e pavimentação que vão interligar a região Oeste aos bairros São Conrado, Coophavila, Aero Rancho e Tijuca. É o desenvolvimento chegando à região Oeste de Campo Grande”.



A interligação asfáltica da região urbana Imbirussu com os bairros Jardim São Conrado, Portal Caiobá, Tijuca, São Jorge da Lagoa, Coophavila II e Aero Rancho será feita pela Avenida Wilson Paes de Barros, entre a Avenida Duque de Caxias e a Avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima, no Jardim São Conrado.



Por esse novo caminho, será possível chegar à Avenida Nasri Siufi, Avenida Marginal Lagoa, acessar o Anel Viário e a Avenida Gunter Hans.



A obra vai desafogar o tráfego intenso da Avenida Duque de Caxias, por onde circulam os caminhões que chegam ou saem do Polo Empresarial Oeste, para acessar as saídas para São Paulo, Sidrolândia, Três Lagoas e Cuiabá.



“As obras estruturantes do Nova Campo Grande estão preparando a região do Imbirussu para o futuro, criando novos caminhos para o crescimento, pois é a região do polo industrial, que gera empregos e movimenta a economia”, destaca o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli.



No Nova Campo Grande, além da pavimentação haverá a construção de uma bacia de amortecimento próximo ao Residencial Nelson Trad para reter a água da chuva e assim resolver problemas causados pelas fortes chuvas.



Construída em talude com solo compactado, a bacia (também chamado de piscinão) terá capacidade para reter até 50.929 metros cúbicos de água da chuva, evitando assim acúmulo de água nas vias e trazendo mais segurança a condutores e pedestres, bem como para a população de modo geral.

