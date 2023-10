Adriane afirma que 13º salário dos servidores já está provisionado

A prefeita Adriane Lopes informou, nesta quinta-feira (19) que o pagamento do 13º salário dos servidores públicos municipais de Campo Grande está garantido.

“Os servidores terão o 13º salário pago dentro do prazo estabelecido, em dezembro. O recurso já está provisionado”, garantiu a Prefeita. Somente na ativa são 25,7 mil servidores.

A chefe do Executivo Municipal de Campo Grande lembrou que o salário dos servidores são todos pagos em dia, graças ao equilíbrio financeiro da administração municipal. “Nosso bem maior é o nosso funcionalismo, e a melhor forma de reconhecer é proporcionar uma estabilidade financeira, beneficiando ainda o comércio local já que os valores pagos no fim de ano contribuirão para o aquecimento das vendas e, consequentemente, com a geração de emprego e renda”, declarou.

