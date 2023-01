Adriane anuncia gabinete nas aldeias

Presente no 1º Encontro de Mulheres Indígenas no contexto urbano realizado nessa terça-feira (17), a Prefeita Adriane Lopes destacou o trabalho por todas as regiões e anunciou o gabinete itinerante nas aldeias indígenas. “Estamos indo aos bairros, ouvindo a população para agilizar a demanda das comunidades. Agora chegou a vez das aldeias”.

Mais de 50 mulheres prestigiaram o evento, que reuniu também lideranças locais das etnias Terena, Kadiweu, Ofaié, Guató, Kinikinau, Guarani, Kaiowá, Atikum.

A fala da Prefeita veio ao encontro dos debates na comunidade como explicou a Cacique da água Bonita Alicinda Tibério. “Cursos, trabalhos, moradias, estamos nos reunindo nesta terça-feira para levantar as necessidades e apresentar aos gestores municipais e estaduais as nossas demandas e sabemos que a Prefeita Adriane vai buscar junto com a comunidade a melhor maneira de atender aos ansiosos dos povos indígenas”, disse ela agradecida.

A Terena Silvana Dias de Souza, membro do Conselho Municipal dos Direitos e Defesa dos Povos Indígenas (CMDDI), destacou a necessidade de fortalecer a cultura através da identidade indígena. “Nós reunimos os representantes de todas as comunidades e montamos a composição da mesa apenas com mulheres para que nós possamos discutir as políticas públicas para nossas comunidades, precisamos resgatar a nossa cultura no contexto urbano, e com uma mulher a frente da administração queremos fazer uma gestão de excelência junto com ela”.

As lideranças indígenas devem reunir todas as informações e apresentar a Prefeita na próxima semana.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também