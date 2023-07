Adriane assina legalização da Associação de Moradores do Jardim Morenão

O termo de autorização de uso da Associação de Moradores do Jardim Morenão que formaliza legalmente a atuação da associação dentro da comunidade foi assinado em ato com a presença da prefeita Adriane Lopes.

Medida prevê o desenvolvimento de projetos como cursos de capacitação e mecanismos para levar qualidade de vida aos moradores em geral. "Na nossa gestão temos estreitado relações com as lideranças comunitárias, pois são esses líderes que estão em contato direto com as pessoas e conhecem bem a realidade vivida por essa gente e isso nos ajuda nas tomadas de decisões, produzindo melhores entregas à população”, ressaltou Adriane Lopes.

Emocionada, Jucilene Aparecida da Silva Sorrilha, presidente da associação comemora a conquista. “A Associação existindo de fato vai nos trazer representatividade e abrir muitas portas. Através de parcerias com a Prefeitura, poderemos realizar cursos de capacitação e oficinas como a capoeira, danças, artesanatos e tantas outras possibilidades culturais e de geração de renda“.

Ainda na solenidade, os moradores receberam, por meio do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) a doação de cobertores, com a presença da coordenadora geral do FAC, Adir Diniz.

