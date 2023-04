Plano de turismo da Capital será atualizado

A prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), assinou nesta terça-feira (18), no Stand PrefCG, na Expogrande, o termo de cooperação para atualização do Plano Municipal de Turismo (PMT).

A prefeita da Capital, Adriane Lopes, ressaltou a importância de trabalho cooperativo, inovação e a consolidação de parcerias para o desenvolvimento de Campo Grande.

“Este estande é um espaço de negócios e destraves, desburocratizando áreas do poder público e trazendo luz para que as coisas aconteçam. Essas parcerias de cooperação são essenciais para que possamos seguir e transformar a nossa Capital em todos os setores, especialmente hoje no turismo”, disse a chefe do executivo municipal.

A ação foi parabenizada pelo diretor superintendente do Sebrae, Rodrigo Maia. “Somos gratos por essa parceria e afirmamos que não estamos apenas celebrando a assinatura deste documento: já estamos trabalhando na execução do mesmo. O fomento à economia criativa é de suma importância para a nossa cidade”, comentou.

Para a secretária municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel, a assinatura do documento é “um grande passo para o turismo de Campo Grande”, além de apontar que ele gera condições para “prospectar o crescimento do setor, investir na diversificação das atividades, atrair novos empreendimentos e contribuir com os que já atuam” na cidade.

O plano atual foi elaborado em 2017 e tem uma vigência de dez anos, com previsão de passar por atualizações anuais.

