Adriane comemora engajamento nas redes sociais

Em primeiro lugar! A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), lidera em engajamento nas redes sociais entre todos os prefeitos das capitais do Centro-Oeste, segundo dados de um levantamento da agência de marketing Ativaweb, em colaboração com o portal Metrópoles. Em contrapartida, em último lugar, está o prefeito de Cuiabá, capital do Mato Grosso, Emanuel Pinheiro (MDB).

Na última segunda-feira (31), a agência havia publicado o ranking de engajamento digital dos prefeitos do Sudeste e, na terça-feira (01), do Nordeste. Desta vez, foram divulgadas as informações do Centro-Oeste.

De acordo a pesquisa, abaixo de Adriane, em segundo lugar, está o prefeito de Goiânia (GO), Rogério Cruz (Republicanos). Em terceiro, e último, está Pinheiro.

Conforme ainda o levantamento, as redes da chefe do Executivo têm uma taxa de engajamento de 2.27%, com uma média de 587 curtidas e 85 comentários. Já Cruz, tem 1.44% de taxa de engajamento e uma média de 658 curtidas e 100 comentários. Pinheiro tem 1.02% de engajamento e uma média de 509 curtidas e 62 comentários.

O engajamento é calculado pela soma das interações recebidas nas publicações, dividida pelo número total de seguidores do perfil. As interações incluem ações como curtidas, comentários, salvamentos e compartilhamentos.

Quanto ao número de seguidores, Pinheiro sobe para a 1ª posição do ranking. O prefeito de Cuiabá tem 56.089 seguidores. Seguido de Cruz, que soma 53.132 e, em terceiro, Adriane, que tem 29.643 seguidores.

5° lugar em engajamento nas redes sociais entre capitais do Brasil

Adriane Lopes também ocupa a 5ª colocação nas redes sociais – Facebook e Instagram – entre todos os prefeitos das Capitais do Brasil, conforme a mesma pesquisa.

“Os dados são reflexo da interação com a população Campo-grandense. Na rede social mostramos o nosso trabalho como Prefeita, dentre eles projetos e avanços da gestão municipal, bem como meu dia a dia com a minha família e amigos. É nela que recebemos as demandas e sugestões para melhorar Campo Grande. A nossa gestão é participativa, e é construída por todos que aqui vivem", disse a prefeita da Capital.

Nas redes sociais, Adriane acrescentou: "Esse resultado só foi possível graças ao trabalho de toda equipe. Deixo aqui o meu muito obrigada e reforço, continuaremos trabalhando com dedicação, buscando sempre o melhor para cada um de vocês. E vamos juntos!", finalizou.

A pesquisa destacou a relevância do uso de dados e recursos de inteligência artificial para a obtenção de uma interpretação sólida dos sentimentos e linhas de aceitação dos seguidores. Com as eleições se aproximando, o estudo demonstra que sairá na frente aquele que possuir a melhor estratégia embasada em dados.

