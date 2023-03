Adriane anuncia convocaÃ§Ã£o de 100 novos guardas civis

A convocação dos 100 novos agentes foi anunciada durante solenidade que antecedeu a palestra “Saúde mental no trabalho e prevenção do comportamento suicida para os agentes da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande”, na terça-feira (28).



Em seu pronunciamento, a Prefeita Adriane Lopes saudou os recém-empossados e falou da importância do cuidado com a saúde dos servidores. Como forma de valorização e fortalecimento da Guarda Civil Metropolitana, a Prefeita anunciou a convocação de 100 candidatos aprovados, ainda nos próximos dias. “Estamos organizando um lugar que comporte receber e atender a todos para encaminharmos o edital para publicação ainda esta semana”, finalizou.



A Chefe do Executivo destacou ainda outras ações voltadas ao cuidado da saúde psicológica dos funcionários públicos municipais. “Na Secretaria Municipal de Assistência Social, nós criamos o Cuidando de quem Cuida, que hoje é referência para toda a Prefeitura de Campo Grande. Na Secretaria de Educação temos o Valorização à Vida, criado após o momento mais crítico da pandemia que inicialmente dava suporte exclusivamente à educação, hoje atende diversas instituições e contribui de maneira significativa com a evolução e o bem-estar das pessoas. Com a Guarda não é diferente. Esse atendimento continuado foi um pedido nosso ao secretário para que tenhamos uma guarda saudável no mais amplo sentido”, salientou.



O Secretário titular da Sesdes, Anderson Gonzaga da Silva Assis explicou que a palestra realizada pelo capelão voluntário da Sejusp, Rodolfo Saab é parte do treinamento oferecido aos integrantes da Guarda ao ingressarem.



“Essa é apenas uma das muitas ações que realizaremos voltadas à valorização humana. Um servidor bem consigo, saudável do ponto de vista físico, emocional e psicológico, além de ser mais produtivo e prestar um serviço de melhor qualidade, custa menos aos cofres do município, uma vez que não precisa se afastar de suas atividades por estar doente”, lembrou.



A Guarda Civil Metropolitana tem atualmente 1.103 guardas, todo o efetivo é atendido e acompanhado pelo Núcleo de Atenção Biopsicossocial.



A palestra promovida pela Prefeitura da Capital através da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), por meio do Núcleo de Atenção Biopsicossocial, teve início com o objetivo de tornar público a prevenção ao suicídio e a valorização profissional aos novos servidores da Segurança Municipal. Na plateia estavam os 96 novos agentes da Guarda, que tomaram posse em fevereiro.

Deixe seu Comentário

Leia Também