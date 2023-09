Adriane distribui mudas frutíferas em celebração ao 'Dia da Árvore'

Em alusão a Semana da Árvore, a Prefeitura de Campo Grande entregou cerca de 10 mil mudas de árvores frutíferas na manhã deste sábado (30), na Avenida Afonso Pena com a Rua Arthur Jorge, em frente ao Paço Municipal. Por lá, a manhã foi de muita fila, já que muitos queriam garantir uma 'mudinha' para plantar em casa.

Equipes da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano) foram responsáveis por entregarem as mudas para aqueles que passavam pelo local. Dentre as plantas, tinham pés de acerola, amora, goiaba, jabuticaba, pitanga, nêspera e romã, totalmente gratuitas.

Os servidores contaram com a presença da Prefeita, Adriane Lopes, que ajudou no atendimento ao público e distribuição das árvores. "É muito importante essa ação, além de unir as pessoas nessa causa, novas árvores darão lindos frutos nas casas de vários Campo-grandenses", destacou Adriane ao JD1.

A ação, que aconte há 7 anos, tem como objetivo manter a Capital como referência de patrimônio arbóreo - entre as mais arborizadas do mundo, por 4 anos consecutivos, de acordo com o Tree City of the World. Além da preservação da floresta urbana.

Os moradores da Capital tiveram a oportunidade de adquirir até três mudas cada um, pelo sistema drive thru ou a pé. Confira:

