Adriane diz que prefeitura trabalha para ajudar atingidos por incêndio no Mandela

A prefeita Adriane Lopes esteve na Favela do Mandela, uma das maiores de Campo Grande e atingida por um incêndio de grandes proporções na manhã desta quinta-feira (16), e afirmou que trabalha para garantir assistência às famílias atingidas.

As famílias atingidas pelo incêndio poderão procurar ajuda no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Vida Nova. Um abrigo para acolher quem teve a moradia destruída pelas chamas foi montada na Escola Municipal Kamé Adania e no CRAS.

Além disso, quem desejar não deixar a comunidade também contará com apoio. Adriane afirmou que 50 barracas foram disponibilizadas pelo Exército e serão montadas no local.

“Vamos levar todo o suporte técnico necessário, e as famílias que querem o acolhimento serão atendidas através do CRAS Vida Nova, e serão encaminhadas para um abrigo que será montado na escola [Kamé Adania] e no CRAS”, disse a prefeita.

No total, 43 famílias já aceitaram atendimento pela prefeitura.

“As nossas equipes da Defesa Civil e da Guarda Civil Metropolitana vão ficar lá na comunidade, já acalmando os ânimos, atendendo todo o processo, e tenho certeza que outras famílias também virão para o acolhimento”, explicou Adriane.

Das famílias atingidas, a prefeita explicou que 100 já estavam em processo de regularização fundiária, e que o executivo municipal agora estudará como irá regularizar as demais famílias atingidas.

A prefeita da Capital ainda explica que, caso haja necessidade, um terceiro abrigo será aberto, esse em alguma escola próxima da Favela do Mandela.

“Água, comida, tudo disponível para eles [que estão no abrigo], as equipes já se mobilizaram, eles terão a janta hoje, já conseguimos alimentação para 10 dias, tudo organizado para atender de acordo com a necessidade das famílias que estão ali”, disse Adriane.

Pior incêndio em favela na história da Capital

Ao JD1, o presidente da Câmara dos Vereadores de Campo Grande, vereador Carlão, afirmou que esse foi o pior incêndio em uma área de favela da Capital.

“Já tivemos incêndios pequenos, onde 30 ou 40 famílias foram atingidas. Mas esse foi um incêndio três vezes maior. Tivemos um atraso da Defesa Civil, alguma dificuldade, mas a prefeita [Adriane Lopes] já esteve aqui para a gente achar uma solução e resolver o problema de hoje. Onde essas pessoas vão se alimentar, onde vão dormir”, comentou.

Segundo o vereador, alguns moradores irão dormir no entorno da comunidade, e por conta disso, lonas serão doadas para que seja feito um novo barraco provisório.

