Adriane e Cônsul de Luxemburgo discutem desenvolvimento econômico da Capital

A prefeita Adriane Lopes apresentou nesta semana o potencial econômico de Campo Grande ao Cônsul, André Bezerril, representante do Brasil no Grão-Ducano de Luxemburgo que foi recepcionado no Gabinete do Parque Tecnológico (Parktec CG).

O Cônsul, André Bezerril conheceu os planos e estratégias do município no que diz respeito a modernização, desenvolvimento econômico, tecnologia e sustentabilidade. “Desde que assumimos a gestão, nosso projeto prioritário é o desenvolvimento econômico sustentável da Capital. Estamos projetando ações que vão desde o lançamento de obras que fomentem esse desenvolvimento até a apresentação de Campo Grande para delegações e empresários, mas com uma atenção especial voltada a quem já investiu em nossa cidade”, disse a prefeita Adriane Lopes.

Segundo ela, a administração tem recebido diferentes delegações de países com interesse em realizar negócios na Capital. “E tudo isso proporciona emprego, renda e fomenta a economia local. Entendemos que as tratativas futuras serão realizadas na municipalidade. Apresentamos ao Cônsul a nossa capital e em especial o nosso Parque Tecnológico”, pontuou a prefeita.

O Cônsul de Luxemburgo, André Bezerril destacou que é a segunda vez que visita Campo Grande para conhecer as ações voltadas ao desenvolvimento sustentável e tecnológico. "Tive uma conversa incrível com a prefeita, sobre o trabalho de fomento tecnológico no Luxemburgo. Lá existem várias iniciativas. E agora Campo Grande tem uma coisa a par. Estou impressionado com o trabalho da gestão. Estivemos conversando e fomentando a economia da cidade, pois viemos aqui a negócios. Fomos bem recebidos e agora em um ambiente de fomento tecnológico que se encaixa perfeitamente com o nosso trabalho que tem âmbito forte no ESG”, destacou Bezerril.

Também participou da reunião a empresária de Luxemburgo, Tamara Caiani; a diretora-executiva de articulação econômica, Angelica Fontanari e a analista técnica do Parktec CG Denise Bigolin.

O Parque Tecnológico é um projeto que resulta em transformação digital, foi inaugurado em outubro sob a idealização da chefe do Executivo Municipal, Adriane Lopes. É o espaço onde empresas, centros de pesquisa, universidades e outras instituições poderão se reunir e promover desenvolvimento tecnológico e inovação. ParkTec CG é um propulsor para a cultura empreendedora e socioeconômica de Campo Grande e de toda a América Latina.

