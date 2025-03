Adriane e secretÃ¡rios avaliam estragos deixados por temporal em Campo Grande

Após a passagem de uma tempestade que deixou várias áreas afetadas, a prefeita Adriane Lopes, o chefe da Defesa Civil, Enéas Netto e o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, estiveram na rotatória da Avenida Gury Marques, na Avenida Guaicurus e no Lago do Amor, locais que registraram alagamentos significativos na tarde de ontem (18).

De acordo com dados do site Climatempo, a média histórica de chuva para este mês é de 153 milímetros de chuva. No entanto, na tarde de ontem, em um período de 6 horas, choveu 62,4 milímetros, o esperado para 15 dias.

As equipes avaliaram estragos para definir ações emergenciais. “Assim que a chuva cessou, nossas equipes foram imediatamente às ruas para avaliar os danos. Foram quase 70 milímetros de chuva em apenas duas horas. Percorremos a cidade verificando os estragos para darmos uma resposta rápida e efetiva à população”, afirmou a prefeita Adriane Lopes durante a vistoria, já de noite.

“Estamos percorrendo os pontos mais afetados da cidade, acompanhados pela Defesa Civil, Sisep, Guarda Civil Metropolitana e Agetran, que estão mobilizados para avaliar os estragos. Amanhã, com mais calma, faremos um levantamento detalhado para identificar as medidas que precisam ser tomadas. Foi uma chuva diferenciada, temos que deixar isso claro. Sobre o Lago do Amor, já convoquei o projetista para que a gente possa estudar e entender o que aconteceu. Não quero me precipitar e dar uma posição sem antes a gente fazer uma vistoria técnica”, pontuou Marcelo Miglioli, ao vistoriar o local danificado na Avenida Filinto Muller.

