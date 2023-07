Adriane investe na estrutura da Guarda Municipal

Durante essa semana, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP) entregou a revitalização de duas bases da Guarda Civil Metropolitana. Além disso, deu início ao curso de qualificação para agentes que atuam no patrulhamento preventivo nas escolas, por meio da Ronda Escolar.

A chefe do executivo municipal tem intensificado as ações na Guarda Civil Metropolitana com a consciência da importância do trabalho realizado pelos agentes, a fim de aumentar a segurança da população campo-grandense.

“A Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande é referência e reconhecida nacionalmente no combate à violência contra as nossas crianças e adolescentes. Não temos dúvida disso, por conta dos nossos investimentos em equipamentos e no treinamento de pessoal. Não mediremos esforços para promover a paz e a segurança em nossa sociedade. A simples presença de um guarda civil nos bairros impõe respeito e inibe o vandalismo e a criminalidade”, destacou a Prefeita.

Revitalização -

Adriane entregou as bases da Guarda do Parque Jacques da Luz e Núcleo Lagoa Itatiaia, totalmente reformadas, com alojamentos separados para as equipes feminina e masculina, aumento no tamanho do refeitório, banheiros, ampliação do espaço para estacionamento das viaturas e pintura nova. A cidade conta com gerências da GCM nas sete regiões, além dos distritos e áreas rurais. Isso permite maior controle e agilidade dos serviços, inclusive em casos de emergência.

Renovação e aumento do efetivo -

Para aumentar ainda mais a segurança nos bairros e valorizar os agentes de segurança de Campo Grande, Adriane ainda investiu na renovação de 100% da frota de viaturas e motocicletas; aquisição de novos fardamentos; armas não letais; coletes balísticos; uso da tecnologia; e convocou mais 75 guardas aprovados no último concurso, fazendo com que a GCM alcançasse um efetivo de 1.265 agentes ativos.

Curso de Formação Continuada -

Além disso, A Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou na última quarta-feira (26), o Curso de Formação Continuada para a Guarda Civil Metropolitana, com foco nas equipes que atuam na Ronda Escolar e GCMs lotados em unidades de educação. Com a participação de cerca de 250 agentes e carga horária de 12 horas, a capacitação tem o objetivo de promover estreitamento de laços entre as secretarias para que a segurança seja cada vez mais efetiva no ambiente escolar.



Deixe seu Comentário

Leia Também