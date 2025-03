Adriane Lopes diz que desabamento no Lago do Amor Ã© uma 'questÃ£o ambiental'

Durante a manhã de hoje (19), a prefeita Adriane Lopes e o secretário da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), Marcelo Miglioli, estão visitando os pontos mais afetados pela chuva torrencial que atingiu Campo Grande durante a tarde de terça-feira (18).

Para a imprensa, a prefeita detalhou que o desabamento de parte da passarela do Lago do Amor faz parte de uma questão ambiental. “Antigamente esse lago tinha 119 hectares no passado, hoje tem apenas 70 hectares. Então, apesar da superfície dele ser menor, quando chovia a água tinha mais espaço para expandir e a vasão ia diminuindo circunstancialmente. Mas com a situação da diminuição do assoreamento do lago, que é uma questão ambiental, ela não foi mexida porque existe um risco desse lago desaparecer até 2033”, afirmou.

Ainda segundo Adriane, o secretário Miglioli irá avaliar a situação na região, junto com os técnicos da prefeitura, para tentar entender o que fazer.

“Quando você tem uma chuva torrencial, que é o que aconteceu ontem, não temos o tempo hábil para resolver tudo. Aqui nós temos dois problemas, um ambiental e outro de engenharia. Vamos conversar com o Ministério Publico e a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) para tentar resolver essas questões”, disse Marcelo sobre o Lago do Amor, seguindo a mesma linha da prefeita.

Além do lago, outros pontos sensíveis de alagamento e inundações estão sendo visitados. A equipe da prefeitura está acompanhada do presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Papy.

