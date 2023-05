Adriane Lopes vistoria serviços de manutenção nas sete regiões da Capital

Dando continuidade aos trabalhos de manutenção da cidade, a prefeita Adriane Lopes acompanhou na manhã desta terça-feira (16), diversos regiões e serviços que estão sendo realizados na Capital. Os tapa-buracos, limpeza, entrou outros, estão sendo executados por equipes da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos).

“As ações de recuperação estão ocorrendo em nas sete regiões e nos dois distritinhos de Campo Grande. Com a tréguas das chuvas, as equipes estão avançando, com diversos serviços de limpeza e zeladoria. Nossa prioridade é a recuperação do pavimento das vias o mais rápido possível, para que todos os moradores sejam atendidos, através de nossas ações”, destacou Adriane.

Por determinação da Prefeita, também estão sendo intensificados os serviços de limpeza e manutenção das vias da Capital, com o objetivo de desenvolver a mobilidade urbana prejudicada pelos buracos no pavimento, que foram causados pelas chuvas.

“Nosso projeto prioritários é modernizar a gestão e implementar mecanismos, para que possamos nos preparar para situações atípicas, também dar respostas rápidas e resolver as mesmas com celeridade e responsabilidade com os campo-grandenses”, pontuou ela.

Todos em Ação

No último sábado (13), no distrito de Anhanduí, a chefe do executivo Municipal deu largada na Escola Municipal Isauro Bento Nogueira, a segunda dição do Todos em Ação deste ano. Durante a ação, foram informadas melhorias para a região na área de Saúde, Educação, Segurança e Profissionalização.

Adriane Lopes anunciou a mudança da sede da Guarda Civil Metropolitana para um local próprio, em terreno sedido pela Águas Guariroba, além da revitalização da unidade de saúde do distrito que será realizada pela Sesau e da unidade escolar, pelo Programa Juntos Pela Escola.

O mutirão, que conta mais de 70 serviços da Prefeitura em áreas como vacinação, emprego, documentos, infraestrutura e muito mais, teve cerca de 4.700 mil atendimentos.

