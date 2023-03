JD1TV: Adriane diz que "educação é prioridade" ao entregar reforma de Emei no Lageado

Foi entregue nesta sexta-feira (24) a reforma da Emei Professora Ayd Camargo César, no Parque Lageado que teve a recuperação do muro externo, das portas da unidade que estavam com ferrugem, além da construção de muretas de alvenaria nos solários.



A Emei já tem 15 anos desde sua criação e a diretora da unidade, Maria Silveira destacou o cuidado que a prefeita Adriane Lopes teve desde que assumiu. “Logo após assumir, ela veio visitar a unidade e viu que a pintura estava feia, a sala com mofo e portas deterioradas, ela imediatamente tomou providências. A prefeita vai além do gabinete, ela vem no local e vê a necessidade, ouve a população”, afirmou.



Adriane Lopes destacou em resposta ao JD1, que educação é prioridade. "Queremos ser referência e temos que começar a mudança nas unidades escolares, e através das ações pontuais também, capacitando as nossas equipes de colaboradores e professores, nós vamos avançando', declarou.

A reforma na estrutura começou em 16 de dezembro e foi concluída no dia 13 de março. A ação acontece por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), e em parceria com a Associação de Pais e Mestres (APM) e iniciativa privada.

Esta é a quarta entrega do ano. Já foram entregues as reformas das Emeis Aero Rancho, Bom Pastor e Olinda Toshimi Nishio Nassu. Objetivo da Prefeitura é entregar 1 unidade por semana, enquanto 19 revitalizações ocorrem pela Capital.

Ainda serão entregues as reformas das seguintes Escolas de Educação Infantil e escolas municipais: Piratininga e Emei Neida Gordim e as escolas municipais Consulesa Maksoud Trad, Ernesto Garcia, Darthesy Novaes, Plínio Barbosa Mendes, José Dorilêo de Pina, Luiz Cavallon, Antônio Lopes Lins, Alcídio Pimentel, Hércules Maymone e Etalívio Pereira Martins.

