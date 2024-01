Adriane realiza entrega de veículos para Organizações da Sociedade Civil

A Prefeitura de Campo Grande entregou nesta segunda-feira (29), por meio da SAS (Secretaria e Assistência Social), cinco veículos modelo HB20 Confort para as OSC’s (Organizações da Sociedade Civil) Projeto Asas do Futuro, Associação Juliano Varela, Casa de Passagem Resgate e Amigos do Autista. Os veículos foram adquiridos por meio de emendas parlamentares, totalizando R$ 454 mil.

O ato de entrega contou com a presença da prefeita Adriane Lopes, do secretário de Assistência Social, José Mário Antunes, representantes das entidades contempladas e servidores da SAS.

A prefeita Adriane Lopes agradeceu às autoras das propostas das emendas e ressaltou as parcerias com as OSC’S. “Estas entidades somam ao trabalho feito pela gestão e quando há uma parceria vamos mais longe, assim como também é importante a parceria com as bancadas federal e estadual e a Câmara Municipal. Essa parceria com vocês faz toda a diferença no trabalho prestado em nossa Capital. Trabalhamos sem em busca de melhorias para que essas instituições alcancem mais pessoas e a gente possa avançar a cada dia.”, destacou.

O secretário de Assistência Social, José Mário Antunes, também destacou o apoio das entidades. “Transparência que vem desde a formulação do repasse junto aos parlamentares, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Conselho Municipal de Assistência Social, até a entrega do objeto quando se trata de material permanente, ou a consolidação do repasse quanto se trata de custeio. O usuário da Assistência Social é o maior beneficiário de todo esse processo de trabalho”, pontuou.

Uma das propositoras das emendas, a ex-deputada federal Bia Cavassa, participou do ato, no estacionamento do Paço Municipal, e na ocasião ressaltou a importância do apoio a essas entidades que desempenham esse trabalho assistencial e de inclusão. “É uma alegria participar desse momento tão importante para essas entidades, que realiza um trabalho de excelência e que valoriza as pessoas, auxiliando o trabalho da Assistência Social em Campo Grande”, enfatizou.



Reforço nas atividades

Contemplada com dois automóveis, a Associação Juliano Varela atende hoje 1.273 usuários em suas unidades. A entidade assiste desde recém-nascidos a idosos com deficiência intelectual, Síndrome de Down, microcefalia e autismo.

Na Casa de Passagem Resgate, são disponibilizadas 80 vagas para migrantes e imigrantes. O novo veículo será utilizado no transporte dos usuários, principalmente das famílias que decidem mudar de cidade e necessitam de locomoção até o terminal rodoviário. O carro também vai auxiliar no transporte para consultas médicas de gestantes e crianças.

O espaço conta com 16 funcionários, incluindo equipe de psicólogos e assistentes sociais, que fazem os encaminhamentos conforme as necessidades de cada usuário, buscando sua reinserção na sociedade e favorecendo o acesso às políticas públicas setoriais, visando também, o resgate dos vínculos familiares.

Assim como nas unidades da SAS, são oferecidas quatro refeições por dia, preparadas pela equipe de cozinheiros da própria Casa de Resgate.

Recursos

As emendas parlamentares configuram-se como transferências de recursos na modalidade fundo a fundo, oriundas neste caso de programação orçamentária federal, indicadas pelas ex-deputadas Bia Cavassa e Rose Modesto, para as Organizações da Sociedade Civil.

As OSC’s contempladas com os veículos são cofinanciadas pela SAS e em 2023, somadas, elas receberam um total de R$ 2.538.000,00 em repasses.

O ato de entrega desta tarde contou com a presença do vereador Paulo Lands e de Alisson Lopes, que representou a superintendente da Sudeco Rose Modesto.

