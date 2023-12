Adriane ressalta alegria de levar o Natal aos bairros da Capital

Encerrando o roteiro de festividades natalinas na Homex na semana passada, o 'projeto Natal nos Bairros', que teve início no dia 30 de novembro, na região do Anhanduizinho, atender pelo menos 20 mil pessoas em toda a Capital desfrutaram das edições, que aconteceu inclusive nos Distritos de Anhanduizinho e Rochedinho.

As atrações com a presença do ‘bom velhinho’, o Papai Noel, passaram pelo Tarsila do Amaral, no dia 8; distrito de Rochedinho, no dia 9 de dezembro; região do Noroeste no dia 12; Moreninhas no dia 15; distrito de Anhanduí no dia 17, bairro São Conrado no dia 18, finalizando na Comunidade da Homex no último dia 22..

“No ano passado nós estivemos aqui na Homex com o Natal nos Bairros e foi um sucesso. Foi aqui que nasceu essa programação, que nos deu essa ideia linda de levar essa festa para todas as outras regiões de Campo Grande. O Natal nos Bairros começou aqui. Eu sou mãe, sou mulher e eu sei o quanto uma mãe fica feliz quando seu filho está feliz. É com muito carinho que levamos aos bairros essa alegria, essa brincadeira saudável, essa confraternização entre amigos. Desejo que Deus abençoe a cada família da nossa cidade e desejo um Feliz Natal a todos”, disse a prefeita Adriane Lopes.

Nas sete regiões, as festas nos bairros contaram com animador, show de prêmios, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, música com a Banda Municipal, além de uma linda decoração e a presença do Papai Noel, que chegava no ônibus do City Tour acompanhado de outros personagens.

No show de prêmios, os participantes que se inscreveram na chegada do evento puderam concorrer a brindes que incluiu bicicletas, televisores, cestas básicas e muitos brinquedos para a garotada.

Ainda dá tempo de ver o Papai Noel

Na Cidade do Natal a programação do “Natal de CG é Tamanho Família” continua até dia 7 de janeiro de 2024. A abertura do local é às 17h30 e encerra as atividades às 22h.

Às 18h o Teatro Cia Chico Maria abre a programação, em seguida, às 19h, quem comanda a animação é o grupo de dança Mahila.

Para encerrar a programação da noite, às 20 horas se apresenta a banda Ipê da Serra. A Parada Natalina acontece todos os dias às 21h.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também