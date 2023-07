Adriane sanciona gratuidade do passe para estudantes no dia do Enem

A Lei nº 7.075, que garante a gratuidade do transporte público para estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e nos vestibulares das universidades públicas da Capital em dias de prova presencial foi sancionada ontem (17), pela prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

A prova do Enem 2023 será realizada nos dias 5 e 12 de novembro e já conta com 47 mil inscrições em Mato Grosso do Sul. "Nós estamos atendendo a uma reivindicação dos milhares de estudantes que irão realizar o Enem e os vestibulares. Essa é uma ação muito importante e pontual, que vai atender aos jovens que irão realizar as provas, e que muitas vezes não possuem condições de se deslocarem até o local do exame", disse a Prefeita.

A obtenção de gratuidade se dará mediante a apresentação do comprovante de inscrição nos referidos exames, de forma física ou digital, e documento do estudante em formato legível, com nome completo do inscrito, local e data da prova.

"Esse projeto garante que todos tenham acesso à prova, que muda o destino de vida de muitas pessoas", aponta Marcos Otacílio da Conceição Corrêa, presidente do Grêmio Estudantil Hérculos Maymone e que representou cerca de outros 300 grêmios de Campo Grande.

As provas do Enem acontecem em dois domingos do mês novembro (dias 05 e 12), quando normalmente o aluno não tem direito a usar o cartão de transporte.

