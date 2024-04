Adriane sanciona Lei que cria o 7º Conselho Tutelar na região do Prosa

Fruto da relação entre a gestão municipal e o Judiciário de Mato Grosso do Sul, foi sancionada pela prefeita Adriane Lopes a Lei que cria o 7º Conselho Tutelar Região do Prosa que atenderá os bairros Autonomista, Carandá, Chácara dos Poderes, Estrela Dalva, Margarida, Mata do Jacinto, Noroeste, Novos Estados, Santa Fé e Veraneio.

Em março, a Prefeitura de Campo Grande inaugurou o 6º Conselho Tutelar – Anhanduizinho no prédio onde funcionava o antigo Cecapro.

Em janeiro deste ano, foram empossados 40 novos membros titulares e suplentes dos Conselhos Tutelares para o quadriênio 2024/2025, um aumento de 60% no efetivo de conselheiros, beneficiando as regiões do Prosa, Anhanduizinho e Imbirussu.

Os 15 novos conselheiros começaram a atuar logo após a posse e foram alocados nos cinco Conselhos existentes. Com a inauguração das novas unidades, haverá uma nova realocação.

“O objetivo é aumentar a proteção e trazer dignidade, além de resguardar os direitos das famílias mais vulneráveis que precisam de cuidado e de um atendimento humanizado. Quando uma criança tem um atendimento de excelência, tem um espaço adequado de crescimento e desenvolvimento, o avanço é muito grande. Esse é um dos motivos da Prefeitura investir na Educação e no cuidado com as crianças de toda a cidade. O Poder Executivo avança ainda mais quando trabalha em parceria com outros poderes da sociedade. Com o diálogo aberto e franco, foi possível a homologação do cronograma de entregas dos novos Conselhos Tutelares”, enfatizou a Prefeita.

Posto terá cinco conselheiros, espaço com oito salas e um hall que será a recepção com balcão, salas para a equipe administrativa, técnica e, copa, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e brinquedoteca.

O Conselho Tutelar recebe denúncias de maus tratos para averiguação, sendo responsável por conduzir os trâmites, além de também ser responsável por atender e encaminhar crianças e adolescentes vítimas de abuso. Um dos canais para realizar as denúncias é o Disque 100. A ligação é gratuita e pode ser anônima. O serviço funciona em todo o país 24 horas e encaminha as denúncias para os conselhos tutelares.

Os contatos dos Conselhos Tutelares de Campo Grande estão disponibilizados no site https://cartadeservicos.campogrande.ms.gov.br/conselhos-tutelares/

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também