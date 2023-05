Adriane vistoria regiões afetadas pela chuva

Após um temporal que atingiu Campo Grande na tarde desta terça-feira (9), a prefeita Adriane Lopes trilhou algumas regiões da cidade para vistoriar e buscar a recuperação da pavimentação asfáltica das vias mais atingidas.

Presente na região do Prosa, Adriane acompanhou o serviço de tapa-buraco que foi feito através do "Recupera CG", que traz serviços de limpeza e melhor qualidade de vida a população.

“Estivemos na região do Prosa, nas proximidades do Bairro Mata do Jacinto, mais precisamente nas imediações da Rua Rebouças. Acompanhamos os trabalhos das equipes de tapa-buraco, para conferir de perto a evolução e andamento das ações. Estamos avançando com o RecuperaCG, trazendo para população diversos serviços de limpeza em toda a Capital, com o objetivo de proporcionar aos moradores da nossa cidade uma melhor qualidade de vida”, disse a prefeita.

A recuperação das vias também é uma prioridade para a chefe do executivo municipal devido a intensidade da chuva. Em paralelo, está sendo elaborado o cadastro de drenagem, permitindo simular os locais de alagamento, direcionando os projetos de infraestrutura prioritários.

“Estamos modernizando a gestão e implementando mecanismos, para que possamos nos preparar e dar respostas rápidas à toda a sociedade, além de resolver problemas com celeridade e responsabilidade”, pontuou Adriane Lopes.

