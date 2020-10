Advogado que matou militar em acidente será submetido ao Tribunal de Ética da OAB

Saiba Mais Polícia Advogado sem CNH e alcoolizado, bate carro e PM morre

O advogado Helder da Cunha Rodrigues acusado de matar o policial Luciano Abel de Carvalho em acidente de trânsito, na manhã desta segunda-feira (19), será submetido ao Tribunal de Ética da OAB para análise da conduta tomada pelo advogado.



Em resposta ao JD1 Notícias, a assessoria da OAB encaminhou o seguinte comunicado. “A OAB/MS está acompanhando o caso por meio da Presidente da Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas dos Advogados Silmara Salamaia. Assim que receber a comunicação, abrirá procedimento para análise da conduta do advogado envolvido no acidente, que será encaminhada ao Tribunal de Ética e Disciplina (TED)”, informou.



Relembre o caso



Na manhã desta segunda-feira (19), o carro em que o advogado estava colidiu com a moto do policial, ele estava com visível sinal de embriaguez e fugiu sem prestar socorro a vítima. Encontrado depois pela guarnição, negou ter participado do acidente, mas foi reconhecido por uma testemunha.



No carro foi encontrada uma garrafa de vodka e o teste do etilômetro resultou em 0,76/mg/l de álcool no sangue. Luciano chegou a ser atendido, mas não resistiu e morreu no local.



