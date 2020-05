Aero Rancho e Indubrasil receberão novas praças esportivas

Duas novas praças esportivas, equipadas com campos de futebol, arquibancada e outros dispositivos de lazer, serão construídas em Campo Grande. Uma ficará no Jardim Aero Rancho, onde hoje existe um campo de terra batizado pela comunidade de Arena Buracão. A outra será erguida no distrito de Indubrasil, em um campo já gramado e utilizado pelos moradores da região como opção de lazer.

A praça no Aero Rancho, será construída em uma área de 6,3 mil metros quadrados, com campo de futebol, arquibancada e refletores, o espaço terá alambrado, pista de caminhadas, estação de ginástica, academia ao ar livre, playground e até um espaço para brincadeiras lúdicas, daquelas jogadas com desenhos no piso,e será localizado entre as ruas Independente, Venezuela e Álvares de Azevedo.

No Indubrasil, a estrutura esportiva será construída em um terreno de 11,6 mil metros quadrados – entre a BR-262 e a Rua Barra dos Bugres. A praça terá campo de futebol, arquibancada, vestiário, banheiro, academia ao ar livre, deck de madeira, pista de caminhada e playground.

Os dois projetos receberão investimentos de R$ 1,7 milhão dos cofres públicos, sendo R$ 1 milhão de emenda parlamentar do deputado federal Beto Pereira e contrapartida de R$ 700 mil do Governo do Estado.

A execução dos projetos contam com parceria do vereador João César Mattogrosso e da Prefeitura de Campo Grande. “Os espaços já são ocupados pelas pessoas. São aparelhos públicos da comunidade. Vamos dotar eles de infraestrutura”, explica Beto Pereira.

O Secretário estadual de Gestão Polícia da Capital, Carlos Alberto de Assis destaca a importância dos projetos para os dois bairros. “No Aero Rancho, a Arena Buracão já é tradicional como opção de esporte usada pela comunidade. No Indubrasil, a praça será o local de lazer dos moradores, além de funcionar como cartão postal de Campo Grande. Para quem vem do Pantanal, será a primeira visão da Capital. Para quem for sair da cidade rumo ao Pantanal, será a última visão que vai levar de Campo Grande”, falou Carlos Alberto.

